Il caso Henry Nowak e l’unico vero razzismo in Europa

Roma, 3 giu – La vicenda di Henry Nowak, lo studente britannico di 18 anni ucciso a Southampton nel dicembre 2025, è diventata in poche ore uno dei casi più discussi del Regno Unito e d’Europa. Non soltanto per la brutalità dell’omicidio, ma per la gestione dell’intervento da parte della polizia, per la falsa accusa di razzismo usata dall’assassino e per la successiva esplosione di rabbia nelle strade della città. Una storia che intreccia criminalità, politicamente corretto, ordine pubblico, doppio standard multiculturale e un’abissale crisi di fiducia nelle istituzioni.

Henry Nowak, un 18enne assassinato due volte

Henry Nowak era uno studente dell’Università di Southampton. La sera del 3 dicembre 2025 stava tornando verso casa dopo una serata fuori con alcuni amici quando, in Belmont Road, nel quartiere di Portswood, venne aggredito da Vickrum Digwa, 23 anni. Secondo quanto emerso nel processo, Digwa colpì Nowak cinque volte con una lama di 21 centimetri. Una delle ferite al petto provocò una grave emorragia interna, risultata poi fatale. La polizia dell’Hampshire, nei primi comunicati diffusi dopo il delitto, parlò di una ferita al torace e di due ferite alla gamba; solo in seguito, nel corso del procedimento, è emerso il quadro completo dell’aggressione. Il comportamento di Digwa dopo l’accoltellamento è stato uno degli elementi centrali del processo. Invece di chiamare subito i soccorsi, l’uomo filmò Henry mentre era a terra. La madre di Digwa, Kiran Kaur, rimosse poi dalla scena il coltello utilizzato nell’aggressione. Per questo è stata condannata per favoreggiamento. Digwa, invece, ha sempre cercato di presentarsi come vittima: sostenne di essere stato aggredito, di aver subito insulti razzisti e di aver reagito per difendersi. Una versione respinta dalla giuria e definita, nelle ricostruzioni processuali, una menzogna costruita per sviare gli agenti.

I filmati delle bodycam accendono l’indignazione

Il nodo più grave della vicenda riguarda però ciò che accadde nei minuti immediatamente successivi all’arrivo della polizia. Gli agenti furono chiamati sul posto intorno alle 23.30 per una presunta aggressione. Al loro arrivo trovarono Henry Nowak ferito, ma ascoltarono anche la versione di Digwa, che continuava a sostenere di essere stato lui la vittima dell’attacco. Secondo la ricostruzione della stessa Hampshire and Isle of Wight Constabulary, Henry venne inizialmente ammanettato e informato di essere in arresto. Solo dopo pochi minuti gli agenti compresero la gravità delle sue condizioni, gli tolsero le manette, chiamarono l’ambulanza e iniziarono la rianimazione cardiopolmonare. I filmati delle bodycam, diffusi solo dopo la conclusione del processo penale, hanno innescato un’ondata di indignazione nazionale. Nelle immagini si vede Henry a terra, mentre dice agli agenti di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare. In un passaggio riportato dalla stampa britannica, un agente gli risponde di non credergli. La frase “I can’t breathe”, ripetuta dal ragazzo mentre era immobilizzato, è diventata il centro emotivo e politico della vicenda. Non perché cambi l’esito medico dell’aggressione — secondo il patologo, quella notte nulla avrebbe potuto salvargli la vita — ma perché fotografa il crollo del rapporto di fiducia tra cittadino e istituzione: un ragazzo morente non viene riconosciuto come vittima nel momento decisivo.

Un trattamento inumano e degradante

Il 28 maggio 2026 Vickrum Digwa è stato giudicato colpevole di omicidio e possesso di arma da taglio in luogo pubblico. Il 1° giugno è stato condannato all’ergastolo con una pena minima di 21 anni prima di poter chiedere la libertà condizionale. Il giudice William Mousley KC ha indicato tra gli elementi aggravanti anche il tentativo dell’imputato di mentire alla polizia e coprire la propria responsabilità. La famiglia di Henry, pur indicando Digwa come unico responsabile dell’omicidio, ha definito il trattamento riservato al figlio dalla polizia “inumano e degradante” e ha chiesto un’indagine “piena, coraggiosa e trasparente” sulla condotta degli agenti. La Hampshire Police si è scusata pubblicamente e ha deferito il caso all’Independent Office for Police Conduct, l’organismo indipendente che vigila sulla condotta delle forze dell’ordine in Inghilterra e Galles. L’IOPC ha confermato di aver avviato un’indagine sul contatto tra gli agenti e Henry Nowak immediatamente prima della morte, con particolare attenzione all’uso delle manette e al primo soccorso prestato. L’organismo ha precisato di stare esaminando un ampio quantitativo di filmati bodycam e di altro materiale emerso durante il processo. Nel frattempo, uno degli agenti coinvolti nell’intervento si è dimesso, mentre altri tre risultano ancora in servizio e, al momento, vengono trattati come testimoni nell’indagine.

La politica cerca di disinnescare il caso

Il caso è rapidamente arrivato anche sul tavolo politico. Il primo ministro Keir Starmer ha parlato di un episodio “sconvolgente” e ha riconosciuto che vi sono “domande serie” a cui rispondere, in particolare sul modo in cui l’accusa di razzismo possa aver influito sulle decisioni operative prese quella notte. La ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha invitato alla calma, insistendo sul principio dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge e condannando ogni tentativo di trasformare la tragedia in violenza di piazza. Ma proprio il tema del doppio standard, della paura istituzionale di apparire “razzisti” e del peso attribuito automaticamente a una certa narrazione ha alimentato la rabbia pubblica. La protesta è esplosa il 2 giugno a Southampton. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla stazione centrale di polizia chiedendo “giustizia per Henry Nowak”. Secondo le ricostruzioni della stampa britannica, i manifestanti scandivano “I can’t breathe”; erano presenti bandiere britanniche, cartelli contro la polizia e slogan rivolti agli agenti. Alla manifestazione hanno preso parte anche figure politiche e mediatiche della destra britannica, tra cui Tommy Robinson e Nick Tenconi dell’Ukip, che hanno accusato la polizia di aver agito secondo un pregiudizio ideologico.

La protesta, inizialmente concentrata davanti alla stazione di polizia, si è poi spostata verso Portswood, non lontano dall’area in cui era avvenuto l’omicidio. Qui la tensione è salita rapidamente. Una parte dei manifestanti ha cercato di avvicinarsi alla strada in cui vive la famiglia di Digwa; la polizia ha formato cordoni per impedirne l’accesso. Sono volati bottiglie, lattine, pietre, bidoni e altri oggetti contro gli agenti. In alcuni momenti la polizia antisommossa ha caricato con gli scudi per respingere la folla. Secondo le cronache locali e nazionali, nei pressi della stazione di Portswood sono stati colpiti anche veicoli della polizia. La ministra Mahmood ha condannato gli scontri definendoli “completamente inaccettabili”, richiamando l’appello della famiglia Nowak a non usare la morte di Henry per alimentare odio o tensioni.

L’omicidio di Henry Nowak non avviene per caso

Eppure la dimensione politica del caso resta evidente. L’omicidio di Henry Nowak non è soltanto una tragedia individuale né una semplice vicenda di cronaca nera. È diventato un detonatore perché ha mostrato, in una sola notte, tutte le contraddizioni della Gran Bretagna contemporanea: l’emergenza delle armi bianche, la paralisi ideologica della polizia, il doppio standard multiculturale e la repressione sempre più aggressiva del dissenso politico. Da anni Londra annuncia strette contro le armi da taglio, promette di disarmare le gang giovanili, vieta machete, zombie knives e altri coltelli da strada nel tentativo, finora fallito, di arginare una criminalità ormai endemica. Ma nello stesso ordinamento resta intatta l’eccezione religiosa per il kirpan, il pugnale cerimoniale dei sikh, ammesso per ragioni religiose, cerimoniali, storiche o sportive. La legge britannica vieta al giovane qualunque di portare una lama in tasca, ma consente a una comunità religiosa di invocare un’eccezione identitaria per circolare con un oggetto che, nella realtà materiale, resta una lama.

Uno Stato serio non può chiedere ai propri cittadini di accettare restrizioni sempre più dure in nome della sicurezza pubblica e, nello stesso momento, difendere zone d’eccezione fondate sull’appartenenza comunitaria. Non può predicare “tolleranza zero” contro le armi bianche e poi trattare una lama come un simbolo intoccabile se a portarla è il gruppo giusto. Non può invocare l’uguaglianza davanti alla legge e poi amministrare la sicurezza secondo deroghe etniche, religiose o culturali. E tutta questa vicenda, in fondo, era un disastro annunciato. Il tema era già emerso in Gran Bretagna ben prima dell’omicidio Nowak. Il caso dell’avvocato sikh Jaskeerat Singh Gulshan, che aveva contestato le restrizioni all’ingresso nei tribunali con il kirpan, aveva già mostrato quanto fosse fragile il compromesso britannico tra sicurezza pubblica e riconoscimento multiculturale. La domanda era già lì, evidente: fin dove può spingersi l’eccezione religiosa quando entra in collisione con l’ordine pubblico?

Il Regno Unito è in guerra con il suo popolo nativo

Nel caso Henry Nowak questa contraddizione è esplosa nel modo più tragico. Vickrum Digwa ha ucciso un ragazzo di 18 anni con una lama che sosteneva di portare per ragioni religiose. Poi ha mentito alla polizia, accusando falsamente la vittima di razzismo. E quella menzogna ha funzionato abbastanza a lungo da trasformare Henry, ferito a morte, in un sospettato. La parola “razzismo” ha pesato più del sangue. L’accusa ideologica ha contato più della realtà fisica di un ragazzo agonizzante. Qui Southampton diventa il simbolo di una nazione in guerra con il proprio popolo nativo. Una nazione che disarma i cittadini comuni, tollera eccezioni comunitarie, sorveglia il linguaggio politico, reprime il cosiddetto hate speech con un apparato sproporzionato e poi pretende di stupirsi quando la rabbia esplode. Nel Regno Unito, come già raccontato dal Primato Nazionale, migliaia di persone vengono fermate ogni anno per comunicazioni online ritenute offensive, mentre la categoria dei “non-crime hate incidents” ha trasformato persino opinioni non penalmente rilevanti in materiale da schedatura amministrativa. È il volto di uno Stato che fatica a proteggere le strade ma è rapidissimo nel controllare le parole.

Per questo sarebbe un errore liquidare la protesta di Southampton come semplice disordine di piazza o come manipolazione dell’estrema destra. Il cuore della protesta non può essere disinnescato con la solita formula del “cordoglio” e della “calma”. Perché nella rabbia esplosa davanti alla stazione di polizia c’è una domanda reale, concreta, non cancellabile: chi protegge oggi il giovane britannico, il cittadino comune, il popolo nativo, quando le istituzioni sembrano più preoccupate di non urtare il dogma multiculturale che di riconoscere una vittima mentre muore?

L’unico vero razzismo in Europa

Henry Nowak non è morto soltanto per la lama di Vickrum Digwa. È morto dentro un sistema che ha reso possibile l’assurdo: un assassino ascoltato perché pronuncia l’accusa giusta, una vittima ammanettata perché appartiene alla categoria sbagliata, una polizia impaurita dal sospetto di razzismo più che dalla realtà dell’omicidio. Il processo ha stabilito chi ha ucciso Henry. Ma la rivolta di Southampton pone una domanda più vasta: chi ha costruito il clima culturale e giuridico in cui quella notte è potuta accadere? La risposta non sta solo nel comportamento di alcuni agenti. Sta nella Gran Bretagna multiculturale, repressiva e vigliacca che pretende di governare il conflitto sociale censurando le parole, disarmando i cittadini e concedendo eccezioni identitarie. Uno Stato che non difende più il proprio popolo, ma lo amministra, lo sorveglia e lo colpevolizza. Southampton è esplosa perché quel popolo ha visto, nel corpo ammanettato di Henry Nowak, la propria condizione politica: sospetto per principio, sacrificabile per sistema, colpevole anche quando muore. In altre parole, razzismo.

Sergio Filacchioni