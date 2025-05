Inter e Barcellona si preparano per il ritorno della semifinale di Champions League. Nerazzurri e blaugrana scenderanno in campo a San Siro domani alle ore 21 con l’obiettivo comune di strappare il pass per la finalissima in programma il 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Si ripartirà

Continua a leggere su InterNews08