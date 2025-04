L’Inter ha superato anche l’ostacolo Bayern Monaco. Dopo un solo anno di assenza, la squadra allenata da Simone Inzaghi tornerà a disputare una semifinale di Champions League. Due anni fa fu derby europeo contro il Milan. In quell’occasione i nerazzurri fecero all in vincendo sia la gara di andata (0-2 in casa rossonera con le reti nei primi dieci minuti di Dzeko e Mkhitaryan) che quella di ritorno a San Siro sponda Inter, grazie al gol di Lautaro Martinez al 74′. La semifinale di questa stagione invece, sarà il remake di quella del triplete. Inter – Barcellona. Ecco tutte le informazioni per il doppio incontro.

L’Inter, così come contro il Feyenoord agli ottavi e contro il Bayern ai quarti, avrà il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno. Un vantaggio non significativo ma che comunque permette alla beneamata di giocare la gara decisiva con la spinta del proprio pubblico. Dato non da sottovalutare vista la spinta emotiva data dal Meazza ieri sera. La gara di andata si giocherà in Spagna mercoledì 30 aprile alle ore 21. Lo stadio non sarà il Camp Nou (in rifacimento) bensì l’ “Estadio Olimpico”. Il ritorno invece è in programma a San Siro martedì 6 maggio sempre alle ore 21. La data della finale a Monaco, è il 31 maggio.

Visto il fitto calendario che l’Inter ha di fronte a se per questo finale di stagione, è interessante andare a vedere quali saranno gli impegni in campionato della squadra di Inzaghi a ridosso della doppia sfida europea con i catalani del Barça. La partita d’andata in Spagna verrà incastrata tra: Inter-Roma e Inter-Hellas Verona. La sfida contro gli scaligeri al Meazza sarà precisamente in mezzo tra i due impegni di Champions. Dopo la gara di ritorno a San Siro l’Inter sarà in scena all’Olimpico Grande Torino per il match contro il Toro di Vanoli.

L’articolo Inter-Barcellona, ecco tutte le info per la semifinale proviene da InterNews08.

Continua a leggere su InterNews08