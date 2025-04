Del Piero, “Inter completa, ma non basta”…

Al termine della partita Inter-Bayern Monaco, Alessandro Del Piero ha analizzato la performance della squadra nerazzurra ai microfoni di Sky Sport. Il celebre ex giocatore bianconero non ha usato giri di parole e ha esaminato le problematiche dell’Inter, suggerendo che la squadra abbia bisogno di “qualcosa in più” per competere ai massimi livelli.

“L’Inter è completa, ma non basta” secondo Del Piero

“Del Piero ha definito l’Inter una squadra “completa”, riconoscendo le sue potenzialità. Tuttavia, ha sottolineato che ci sono ancora delle lacune da colmare per poter puntare a traguardi importanti. In particolare, ha parlato di Lautaro Martinez, che come capitano ha un ruolo cruciale.

Lautaro e la responsabilità del capitano

“Lautaro racchiude la responsabilità di capitano di una squadra che ha le potenzialità per vincere tutto, ma che poi deve affrontare prove difficili, come quella contro il Bayern”, ha dichiarato Del Piero. Il capitano nerazzurro, secondo l’ex attaccante, non può permettersi pause durante le partite, specialmente in match cruciali.

Le pause di Lautaro e le opportunità di crescita

Del Piero ha continuato sottolineando l’importanza delle scelte individuali durante la gara. Ha osservato che Lautaro ha “tenuto 3-4 palloni che per la squadra sono vitali”, evidenziando come ogni decisione del capitano possa influenzare l’intera squadra. Secondo Del Piero, la possibilità di “rifiatare” in alcune situazioni di gioco è fondamentale, e Lautaro ha mostrato grande abilità nel gestire le difficoltà.

Il problema tutto italiano

Infine, Del Piero ha lanciato una riflessione più ampia sul calcio italiano, dicendo che “non è possibile che in un contesto così evoluto, una squadra con queste potenzialità non riesca a essere sempre al massimo”. Il problema, secondo lui, è radicato in tutta la Serie A, dove manca quel salto di qualità necessario per sfidare le altre potenze europee come il Bayern.

