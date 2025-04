Inter-Bayern, Mkhitaryan: “Siamo ingiocabili, è il mio parere”

Durante la conferenza stampa della vigilia di Inter-Bayern Monaco, Henrikh Mkhitaryan ritorna sulle sue parole dette in una precedente intervista. Il centrocampista armeno ha risposto piccatamente ai giornalisti mantenendo le sue posizioni, senza paura di smentita o scaramanzia. Alla vigilia di Inter Bayern Monaco, all’ex-Roma è stato chiesto di tornare sulla frase pronunciata da lui stesso circa due mesi fa, quando aveva definito l’Inter “ingiocabile”.

Questa la risposta di Mkhitaryan: “Quello che avevo detto due mesi fa, è stata una frase specifica nonostante ci abbiate fatto subito i titoli. Va bene, non c’è problema, però è il mio parere, la mia opinione che stavo pensando in quel momento. Essendo dentro allo spogliatoio vedo come lavorano i miei compagni, come sudano per la maglia e per i nostri tifosi, la società e per tutti. Sono sempre nel mio parere che siamo una squadra fortissima e per quello stiamo lottando sui tre fronti e vogliamo andare più avanti possibile. Giochi tutto l’anno per vincere qualcosa e quest’anno può darci tantissimo».

Mkhitaryan che rimane dunque saldamente inzaghiano, nel sottolineare come l’Inter sia in gioco ancora in tutte le competizioni. La fiducia non manca, i nerazzurri sono stati monumentali a Monaco e questo non ha fatto altro che accrescere l’autostima di un gruppo affiatato in grado di battagliare contro tutte le squadre più grandi d’Europa. Lo abbiamo visto a Manchester ad inizio anno, poi con l’Arsenal e settimana scorsa contro i tedeschi, la squadra di Inzaghi è compatta e piena di risorse. Sicuramente, domani anche con l’ausilio del pubblico di casa – San Siro sarà tutto esaurito per oltre 75.000 spettatori – ci sarà una spinta in più. E quando hanno il supporto dei propri, i nerazzurri possono essere seriamente molto complicati da battere. Ingiocabili? Vedremo. Ma di sicuro, a Monaco di Baviera sono tutt’altro che tranquilli.

