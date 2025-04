Inter-Bayern, parla Muller: “Bravi, buona fortuna”

Thomas Muller, autore del gol del momentaneo 1-1 dell’andata, fa i complimenti all’Inter, dopo il passaggio del turno in Champions League. A seguito di quella che è stata con ogni probabilità la sua ultima partita in Champions League, la bandiera del Bayern Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni alla giornalista Romina Sorbelli.

Le parole di Muller, riprese anche da Inter-News.it, sono state in primis di elogio all’Inter per il passaggio del turno e l’avvenuta eliminazione del Bayern. Queste le parole dell’attaccante tedesco: “L’Inter è una grandissima squadra, aveva concesso solo tre gol fin ad oggi, noi abbiamo segnato tre gol tra andata e ritorno e abbiamo avuto diverse occasioni. L’Inter è una squadra fenomenale, mi congratulo io personalmente e anche a nome della squadra con loro per la qualificazione. E’ stata veramente una dura battaglia senza risparmio, ha vinto la squadra più tenace. Mi sento di augurare all’Inter e a Inzaghi una buona fortuna per la semifinale contro il Barcellona. Diverse squadre possono vincere la Champions League quest’anno, e l’Inter ha dimostrato di essere una di queste”.

Parole al miele di Muller, che dopo l’andata era tornato alla ribalta anche per la sua complessa situazione contrattuale: i bavaresi hanno deciso di non rinnovare la propria bandiera, ormai alla soglia dei 35 anni, per la prossima stagione. Muller se ne andrà, anche se non pare volersi ancora ritirare dal calcio giocato. Per lui, ci sono sirene anche dall’Italia, come quelle della Fiorentina.

