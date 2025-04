Lautaro: “Abbiamo due coglioni così, l’Inter proverà a vincere tutto”. Il man of the match e capitano dell’Inter, si è sfogato a Prime Video dopo il 2-2 contro il Bayern, in cui è stato autore della prima rete dei nerazzurri.

Partita epica. “La ricorderemo per tanto tempo, l’Inter ha due coglioni così” si è sfogato l’argentino. Che nuovamente, carica la squadra: “L’Inter non molla: abbiamo grande personalità, cuore e testa. Abbiamo saputo soffrire, ma abbiamo dimostrato ancora un’altra volta di essere in grado di fare grandi cose. Ogni anno che inizia, proviamo a vincere tutto, e quest’anno andremo fino in fondo”. Parole agguerrite e decise quelle del Toro, che ha trascinato la squadra in entrambi i match valevoli per l’accesso alle semifinali.

Ora, testa al Barcellona. Che l’Inter ha già eliminato, in tempi recenti. Per Lautaro, però, “sarà una partita importante contro un grande avversario. Il Barça in Champions League ha tanta storia, ma in questo momento abbiamo altre priorità. Ora, prima di tutto, pensiamo al campionato. Abbiamo numerosi impegni ravvicinati, ci crediamo. Poi quando sarà il momento, penseremo alla Champions”. Lautaro che segue dunque la scia delle dichiarazioni di Inzaghi rese sempre a Prime Video. Per il centravanti dell’Inter non è stato un periodo facile, con cadute e ricadute su un problema muscolare che l’ha costretto ai box in due diverse occasioni. Il Toro, però, è tornato e ha inciso. Lautaro oggi è uscito stremato, dopo una partita di sacrificio raddrizzata grazie a una zampata delle sue. Più passa il tempo più si conferma il vero leader di questa Inter, che segue devotamente il suo capitano.

L’articolo Inter-Bayern, Lautaro: “Abbiamo due coglioni così” proviene da InterNews08.

