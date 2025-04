Inter-Bayern, Sommer: Vincere tutto? “Questo è l’obiettivo”

Nella notte di ieri, 16 aprile, l’Inter si è aggiudicata il passaggio del turno in Champions League ai danni del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Tra i protagonisti della sfida del Meazza, Yann Sommer è stato sicuramente uno dei più impegnati viste le continue azioni offensive da parte della squadra bavarese. Al termine della gara di Champions League, il portiere ha parlato ai microfoni di Prime Video, rispondendo alle domande di Fernando Siani. “Sono molto stanco ma anche molto felice. Abbiamo fatto una grande partita. Oggi era dura, contro un avversario molto forte. Nel secondo tempo abbiamo difeso tutti insieme da vera squadra. Sono felice.”

Ci aspettavamo questa sofferenza? “E’ sempre così, noi lo sappiamo. Anche a Monaco era così. Io il Bayern lo conosco molto bene e questa pressione che loro fanno è dura. Noi abbiamo difeso molto bene, buone linee e giuste distanze. Così si vincono queste partite.” ha dichiarato il numero 1 svizzero. Vincere tutto? “L’obiettivo è questo. Non è facile, oggi abbiamo visto che bisogna dare sempre il massimo, servono prestazioni ad altissimo livello. Oggi siamo felici, abbiamo battuto una favorita di questa edizione della Champions League.”

Al termine dell’intervista Sommer ha voluto elogiare oltre che la squadra, anche il proprio pubblico. “Sono molto felice. Per la squadra e per i tifosi. Oggi c’è stata un’energia incredibile in questo stadio. Noi abbiamo bisogno di questo in partite del genere, è molto importante”. Il portiere svizzero si è ripreso con determinazione il proprio posto tra i pali dopo l’infortunio subito prima di Inter – Genoa. Era stato costretto a saltare cinque partite di cui alcune fondamentali come lo scontro diretto con il Napoli e l’andata degli ottavi di Champions contro il Feyenoord a Rotterdam. Tuttavia Sommer si è subito ripreso il proprio posto tra i pali concedendo a Josep Martinez le partite di Coppa Italia.

LEGGI ANCHE: https://internews08.it/inter-quanto-vale-la-semifinale/

L’articolo Inter-Bayern, Sommer: Vincere tutto? “Questo è l’obiettivo” proviene da InterNews08.

Continua a leggere su InterNews08