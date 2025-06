Ciccio Graziani ha parlato ieri sera di Francesco Pio Esposito: secondo il campione del mondo 1982, bisogna tutelare il talentino dell’Inter che ha aperto il match contro il River Plate . Graziani è intervenuto a Radio Sportiva in una discussione sui movimenti in casa Inter , esprimendosi sui nuovi come Francesco Pio Esposito . L’ex calciatore

You may also like