Prima del girone E contro seconda del raggruppamento F. Le (bellissime) reti di Francesco Pio Esposito e di Alessandro Bastoni hanno regalato alla truppa guidata da Cristian Chivu l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club: come ben sappiamo lunedì 30 giugno si giocherà, alle ore 21.00 italiane, Inter-Fluminense .

You may also like