Inter, senti Ligabue. Il cantante e noto tifoso dell’Inter, si è espresso sulle ambizioni dei nerazzurri in Champions League: “Il Napoli è favorito in Serie A. Per il Triplete serve tanta fortuna“. Intervistato da Radio Kiss Kiss per parlare del remaster di “Buon Compleanno Elvis“, al cantante reggiano è stata posta una domanda anche sulla sua nota fede calcistica per l’Inter, specie sulla sfida ad alta quota contro i partenopei.

Ecco le parole di Ligabue: “La lotta scudetto? Io so che nel calcio è possibile tutto e il contrario di tutto. Serve tanta fortuna per vincere il Triplete, lo Scudetto mi sembra già un’impresa perché la squadra ha alle spalle tanta fatica e una serie di infortuni infinita. Ma tutto è possibile perché la squadra è compatta. Il Napoli per me è favorito per vincere il campionato, basta guardare il calendario. E non lo dico per scaramanzia”.

Forse un po’ troppo scaramantico, invece, il cantautore. O forse, un tentativo di gufare i napoletani. Ma torniamo alla musica: a Ligabue in seguito viene chiesto della sua hit “Una vita da mediano“, ecco la risposta: “Quella canzone è l’emblema di chi non vuole perdere mai, parla di quello. Il mediano è sempre l’ultimo ad accettare una sconfitta, è un ruolo eroico. Ancora oggi sono convinto che senza Cambiasso, l’Inter non avrebbe vinto il Triplete“

Inter, Ligabue controcorrente: "Napoli favorito"

