Seedorf dà fiducia all’Inter: “Il Triplete è possibile, in Champions l’Inter è favorita”. Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della gara, l’ex centrocampista rossonero ha parlato così della gara e delle ambizioni interiste: “Sono due semifinali giuste, l’Inter è stata bravissima e in semifinale ci sono le 4 squadre che hanno giocato meglio. Oggi il Bayern ha spinto, ha mostrato la capacità di giocare sempre allo stesso modo, quasi fosse in casa, ma l’Inter è stata calma”

“I leader dell’Inter sono usciti alla distanza, si vede che l’Inter ha già giocato la finale qualche anno fa. Si vede l’autostima, la fiducia, la convinzione si è consolidata dopo quella finale, hanno perso ma hanno giocato meglio col City. L’Inter ha capito come si vince questo tipo di partite, non si può pretendere di fare una passeggiata ai quarti di Champions, devi lottare fino in fondo e l’Inter lo sta facendo benissimo. Se può fare il Triplete? Può vincere tutto e perdere tutto, l’Inter è favorita in Champions e in campionato. E’ molto probabile che lo faccia, può capitare qualsiasi cosa ma PSG o Arsenal in finale, devono crederci”

Anche l’ex interista – ma soprattutto, vincitore di tantissimi titoli italiani ed europei con il Milan – dà il suo assenso alla teoria che vede l’Inter favorita. L’ex giocatore ha inoltre sottolineato come, a suo parere, all’Inter sia stato negato un calcio di rigore su Thuram ad inizio secondo tempo. Seedorf si unisce alla schiera di opinionisti e addetti ai lavori che sottolineano lo stato di grazia del team di Inzaghi. Sarà per onestà o piaggeria?

L'articolo Inter, Seedorf: "Nerazzurri favoriti in Champions" proviene da InterNews08.

