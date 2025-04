Inter, Marotta: “Grandissimo orgoglio”

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune impressioni dopo il passaggio del turno di Champions. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, in un’intervista ripresa anche da Calcio e Finanza, ha dichiarato: “Raggiungere la semifinale di Champions League è motivo di grandissimo orgoglio, il nostro allenatore ha grandissimi meriti insieme alla squadra. È un momento particolarmente felice, ma non la fine del percorso che ci vede protagonisti in tutte le competizioni”.

Marotta si è espresso anche sull’andamento stagionale dell’Inter: “Indipendentemente tutto, questa sarà da annoverare come una stagione molto positiva, in continuità di un percorso iniziato qualche anno fa con l’arrivo di Inzaghi. Siamo protagonisti in Europa come non mai e questo ci lusinga molto, siamo protagonisti in Italia ed è molto positivo”.

“Giusto provare a vincere tutto, siamo l’Inter, c’è una storia, un palmares ricco di successi in tutte le competizioni in cui oggi siamo protagonisti. Adesso siamo in un punto interlocutorio, domenica abbiamo un appuntamento importante a Bologna. Loro sono una squadra con cui ci giochiamo una fetta di un’altra competizione, il campionato. L’Inter deve abituarsi ancora di più a competere ogni tre giorni in competizioni di livello”.

Per la partita di campionato contro il Bologna, Marotta va cauto: “I punti a disposizione sono ancora tanti, quindi può capitare di tutto. Sarà una tappa fondamentale per noi, giochiamo con una delle squadre più in forma di questo momento. La vittoria di ieri è frutto di un grandissimo sacrificio e abnegazione di tutti, ma dobbiamo essere campioni fino in fondo. Il nostro ruolo impone di doversi superare, affrontando in competizioni diverse squadre di valore. Il Bologna è una squadra di valore, dobbiamo partire da questo concetto”.

“Inzaghi è un allenatore giovane con tantissimi valori e qualità: è un vincente, e questo lo pone in un ruolo importante. Dal punto di vista tattico e della preparazione è bravo nel gestire un gruppo che è con lui ormai da qualche anno e che è cresciuto acquisendo una mentalità diversa rispetto all’inizio. Lui ha un contratto di un anno ancora ma sicuramente ci siederemo a “bocce ferme” per prolungare. Come nel passato sarà un incontro veloce e piacevole nel quale troveremo un accordo in modo tranquillo”.

“Lautaro? Il contratto ha siglato un rapporto di un grandissimo senso di appartenenza tra il calciatore e il club, è il nostro capitano e deve avere delle qualità maggiori. È cresciuto calcisticamente e come uomo, oggi è veramente il nostro leader. È chiaro che vincere la Champions è l’unica cosa che a me personalmente manca, sarebbe motivo di grande soddisfazione. Sono certo che questa squadra ci toglierà tante soddisfazioni. Non partiamo sfavoriti rispetto al Barcellona, abbiamo l’obbligo di credere in noi stessi e nelle nostre capacità”, ha concluso Marotta.

