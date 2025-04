Inter-Milan , è ufficiale: la gara di ritorno del Derby di Coppa sarà diretta da Daniele Doveri . La decisione è ricaduta sull’esperto fischietto romano, che ha già diretto numerosi scontri tra nerazzurri e rossoneri in passato. Ecco alcune statistiche sui precedenti della gara, come riportato dal sito di Gianpaolo Calvarese . Nonostante

You may also like