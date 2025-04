Inter, parla Kane: “Lautaro uno dei migliori, Acerbi? Sarà un bel duello”

Harry Kane ha partecipato alla conferenza stampa in vista del match sempre più imminente tra Inter e Bayern Monaco. L’attaccante inglese, al fianco del proprio allenatore Vincent Kompany, ha parlato sia della gara di andata sia di quella in programma questa sera. All’interno della conferenza non sono mancati i complimenti verso alcuni singoli nerazzurri tra cui Lautaro Martinez e Francesco Acerbi. In merito al difensore italiano ha dichiarato: “Acerbi è un difensore esperto, abituato a giocare partite di questo livello, sono convinto che sarà un duello molto bello. Lo ringrazio per i complimenti ricevuti, ricevere parole di stima da altri giocatori è sempre bello.”

Dualismo con Lautaro Martinez? “E’ un attaccante fortissimo che in campo sa fare molte cose, lo rispetto. All’andata ha fatto un gol fantastico ma i nostri difensori conoscono la sua pericolosità. Per la sua squadra è fondamentale ed è un giocatore che incide molto anche quando non fa gol”. Il bomber si è anche espresso sui festeggiamenti nerazzurri durante la gara d’andata. “Loro hanno esultato molto dopo i gol, ma è una cosa normale. Non capita a molte squadre di vincere all’Allianz Arena. Se domani dovessimo vincere, faremo lo stesso. E’ il calcio.”

Rimasto a secco negli ultimi due big match disputati in settimana, Harry Kane rappresenterà sicuramente una delle più grandi minacce per l’Inter. Nella gara d’andata il numero 9 ha sprecato una grande occasione per portare in vantaggio il Bayern. Mentre nel “Klassiker” di sabato 12 aprile, non è riuscito a segnare. A San Siro dunque arriverà ancora più determinato e carico per portare la sua squadra alla rimonta. Tuttavia Acerbi è stato impeccabile, come sempre contro i grandi bomber, nella partita di martedì scorso in Baviera. Anche oggi Inzaghi si affiderà all’esperienza del suo veterano in difesa per limitare i pericoli dell’ “uragano” inglese.

