Milan, ecco i risultati degli esami di Maignan e gli altri infortunati

Milan, novità per il portiere francese Maignan e il punto della situazione sul fronte degli infortunati.

Buone notizie: gli esami specialistici effettuati da Mike Maignan nel pomeriggio di ieri hanno escluso complicazioni dopo il trauma cranico subito nella gara contro l’Udinese. Il portiere francese, rimasto cosciente ma trasportato in barella dopo uno scontro involontario con il compagno Jimenez, aveva destato preoccupazione nello staff tecnico e tra i compagni di squadra. Fortunatamente, la TAC ha dato esito negativo e ora Maignan potrà riprendere gradualmente gli allenamenti seguendo un programma individuale.

Secondo quanto previsto dal protocollo medico UEFA, in caso di trauma cranico il calciatore deve osservare almeno sette giorni di riposo assoluto dalle attività di gruppo e dalle gare ufficiali. Per questo motivo, la presenza del numero uno rossonero nella sfida di domenica contro l’Atalanta resta altamente incerta. Tuttavia, se le sue condizioni continueranno a migliorare, potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni già sabato, anche se lo staff medico valuterà tutto con la massima prudenza. Al momento, Marco Sportiello resta pronto a difendere i pali del Milan nel match di San Siro, come già avvenuto a Udine.

La TAC effettuata sotto la supervisione del medico sociale Stefano Mazzoni è un passo fondamentale verso il rientro. Anche se dovesse saltare la gara di campionato contro la Dea, Maignan dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il derby di mercoledì prossimo, un appuntamento cruciale della stagione.

Intanto, sul fronte infermeria, restano da valutare anche altri giocatori. Jimenez ha lavorato a parte a causa del fastidio al fianco che lo ha costretto a saltare la trasferta in Friuli. Il dolore è in calo e, salvo imprevisti, il difensore potrebbe tornare in gruppo tra giovedì e venerdì. Conceiçao spera di recuperarlo per domenica, anche se in attacco saranno Abraham e Jovic a contendersi il posto da titolare.

Situazione diversa per Loftus-Cheek, ancora a riposo dopo l’operazione per appendicite avvenuta a Napoli. Walker, operato al gomito, si limita a lavorare in palestra, mentre Emerson Royal è impegnato nella fase di riatletizzazione sul campo. La rosa del Milan resta dunque sotto stretta osservazione in vista di un finale di stagione intenso e decisivo su più fronti.

L’articolo Milan, ecco i risultati degli esami di Maignan e gli altri infortunati proviene da Daily Milan.

Continua a leggere su dailymilan.it