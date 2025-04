L’Inter sta vivendo un’epoca estremamente positiva. I nerazzurri possono vantare non solo primati sul campo, ma anche come stabilità finanziaria e sui social, soprattutto. Come riporta Calcio e Finanza, dopo il 3-1 nell’ultima gara di campionato sono state quasi 50.000 le menzioni sulle varie piattaforme, in attesa dello scontro di mercoledì sera in Champions con il Bayern Monaco. Questo emerge dal rapporto di MediaScore, il monitoraggio settimanale curato da Comin & Partners e Volocom, che analizza il volume delle conversazioni social sulle venti squadre di Serie A.

Secondo MediaScore, i temi più discussi riguardo i nerazzurri sono stati i confronti tra le due curve. L’Inter si guadagna la prima posizione anche nella classifica dei media con 22.421 citazioni, seguita dalla Juventus in seconda posizione con 16.561 menzioni e dal Napoli, alla terza, con 15.630. Il Milan perde il primato su stampa e web, scendendo di tre posizioni (15.182 citazioni), fermandosi alla quarta posizione davanti alla Roma (13.277). Interazioni che, per quanto riguarda i nerazzurri, sono destinate a crescere. Il match di ritorno contro il Bayern Monaco e la gara di ritorno del derby contro il Milan si avvicinano, e le vicende della truppa di Inzaghi sono sempre chiacchierate. Inizia a farsi largo anche il mercato, su cui l’Inter sembra molto attiva.

Tutto questo è frutto anche di un’attività finanziaria virtuosa, che l’Inter ha intrapreso da qualche anno sul fronte mercato con numerosi parametri zero. Zhang non era più in buone acque complice anche un sistema non di libero mercato in cui sono inserite le aziende cinesi, ma Oaktree pare aver raddrizzato la rotta. Gli americani hanno aumentato i fondi e si sono dichiarati disponibili ad accrescere le spese anche in entrata: in estate avverrà sicuramente una rifondazione, e pare finita l’epoca dell’obbligo di vendita dei top.

L’articolo Inter prima in tutto, in campo e in stabilità proviene da InterNews08.

