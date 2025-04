Milan, Igli Tare non è stato ancora ufficializzato, ma spuntano già i primi rinforzi. Ecco il primo nome per il club rossonero.

Il Milan sta lavorando con decisione per portare Igli Tare alla guida dell’area sportiva. Il Milan punterebbe su un dirigente che ha dimostrato grande competenza nel costruire squadre competitive con risorse limitate. Il club rossonero ha la necessità urgente di ripartire da basi solide, dopo la deludente stagione in corso.

L’annata è stata segnata da troppi errori, partendo dalla proprietà fino ad arrivare ai giocatori in campo. Le scelte dirigenziali non hanno portato i risultati sperati, mentre gli allenatori Paulo Fonseca e Sergio Conceicao non sono riusciti a imprimere una svolta. In questo contesto, il nome di Tare diventa centrale per dare il via a una ricostruzione profonda, soprattutto a livello societario.

Secondo quanto riportato da fonti spagnole, il primo possibile rinforzo sotto la direzione di Tare potrebbe arrivare direttamente dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Si tratta di Nahuel Molina, terzino destro argentino con esperienza internazionale, protagonista anche con la maglia della Nazionale albiceleste. Il Milan è pronto a investire circa 35 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore, che sembra essere al termine della sua avventura con i colchoneros.

L’arrivo di un profilo come Molina, che ha disputato 37 partite in stagione con 3 assist e un gol, rappresenterebbe una mossa strategica fondamentale. Un acquisto di qualità che consentirebbe a Tare di iniziare la sua avventura al Milan con un colpo ad effetto, puntando su un giocatore affidabile, esperto e pronto per la Serie A.

L’articolo Milan, ecco il primo rinforzo in caso di Tare ds proviene da Daily Milan.

