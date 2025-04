Inter, semifinale raggiunta: a San Siro finisce 2-2

A inizio ripresa il Bayern passa : azione contestata perché Mkhitaryan rimane a terra , il pallone arriva a Kane che lo sfrutta calciando tra le gambe di un colpevole Dimarco , battendo Sommer. Al 56′ i bavaresi sprecano il raddoppio con Muller da ottima posizione, poi sugli sviluppi di un corner Lautaro colpisce. Il Toro azzanna la respinta di Kimmich, 1-1. Solo tre minuti dopo, Darmian ha il pallone del 2-1, ma Dier salva in scivolata a Urbig battuto. Proprio sul corner, Pavard schiaccia sotto la traversa il gol del 2-1. Delirio a San Siro, raggelato al 76′ quando Dier sbaglia una sponda di testa insaccando però un incolpevole Sommer. Dopo 20 minuti di sofferenza, il muro difensivo regge. Alla fine dei 6′ di recupero , con un destro insidiosissimo di Coman che si spegne sopra la traversa, l’Inter festeggia. Inzaghi replica la seconda parte del sogno , l’Inter è in semifinale .

L’Inter pareggia 2-2 con il Bayern non senza brividi . Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo piovono i gol. I nerazzurri vanno sotto al 52′ con la conclusione di Kane , ribaltando immediatamente due colpi ravvicinati su corner: prima Lautaro al 58′ , poi l’ex Pavard al 61′ . I tedeschi accorciano le distanze con l’altro inglese Dier 76′ , con un colpo di testa fortunoso che si insacca sul palo opposto. Il Bayern prova a fare la partita sin dall’inizio, ma l’Inter fa malissimo in ripartenza. Dopo un assolo bavarese nella prima parte del primo tempo, la squadra di Inzaghi comincia ad alzare il baricentro e a riprendere il gioco in mano. Il Bayern tenta di sbloccarla prima del gong, ma l’Inter si compatta chiudendo la prima frazione sullo 0-0 .