Dopo il 2-2 nel ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco, che ha permesso all’Inter il passaggio in semifinale contro il Barcellona, Simone Inzaghi ha parlato a Prime Video. “Battuta una squadra fortissima, c’è da essere orgogliosi”, le parole dell’allenatore.

“Tra Monaco e stasera abbiamo fatto due grandi gare, i ragazzi sono stati splendidi. Andiamo avanti in questa stagione lunga e difficile, che ci sta dando tante emozioni” ha dichiarato soddisfatto Inzaghi. Il suo capolavoro si è concretizzato con questa gara di ritorno sofferta, in cui i suoi giocatori hanno lasciato l’anima in campo. Il tecnico si dice “Orgoglioso del gruppo, contro una squadra come il Bayern dà ancora più soddisfazione vedere questa prestazione. Hanno giocato a un’intensità straordinaria e noi abbiamo risposto”.

Sul percorso della squadra, per Inzaghi “La maturità raggiunta è merito dei ragazzi, che stanno bene insieme e si sacrificano. Abbiamo un’ottima squadra, costruita nelle difficoltà delle proprietà. Nonostante questo abbiamo ottenuto trofei e vittorie importanti, tutto ciò ci ripaga. San Siro è stato emozionante.” Un’Inter che adesso si godrà gli applausi e i complimenti, per un passaggio del turno tutt’altro che scontato contro una delle favoritissime alla vittoria finale. Inzaghi si annovera di diritto tra i tecnici migliori d’Europa, con due semifinali raggiunte nel giro di tre stagioni. L’Inter si afferma ogni volta di più come una realtà competitiva e seria, e tutto questo è merito del lavoro impeccabile del suo condottiero. Inzaghi, stasera, si è dimostrato una volta ancora come il vero uomo in più di questa squadra.

L’articolo Inter-Bayern, Inzaghi: “Sono orgoglioso” proviene da InterNews08.

