Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli , ha elogiato Inter e Napoli , coinvolte in un’avvincente lotta Scudetto che si concluderà all’ultima giornata di campionato. Intervistato ad un evento in memoria dell’ex presidente FIGC, Carlo Tavecchio , Simonelli ha dato le sue impressioni sullo scontro in corso fra le due compagini.

