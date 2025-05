Marcus Thuram è intervenuto in conferenza stampa durante il Media Day della UEFA sulla finale di Champions League. Sarà un giorno speciale per l’attaccante dell’Inter, che si giocherà per la prima volta in carriera un trofeo prestigioso. Intervistato, a domanda ha risposto: “Sarà una partita speciale, perché è una finale

Continua a leggere su InterNews08