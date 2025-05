Mirko Nicolino, in un video su YouTube, svela retroscena clamorosi: l’offerta della Juventus ad Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid, non arriva da Cristiano Giuntoli, ma da John Elkann in persona. Elkann, azionista di maggioranza tramite Exor, ha preso le redini del club, orchestrando una

You may also like