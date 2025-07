La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus è in stallo . L’attaccante serbo, con un contratto in scadenza nel 2026, è al centro di un braccio di ferro con il club. Secondo *Calciomercato.com*, nei prossimi giorni l’agente di Vlahovic, Darko Ristic incontrerà il direttore

You may also like