La Juventus mantiene il focus su Randal Kolo Muani, con l’obiettivo di riportarlo a Torino per la stagione 2025/26. Le indiscrezioni di mercato confermano trattative serrate con il PSG, che valuta il francese 40-45 milioni, mentre i bianconeri spingono per un prestito oneroso da 10 milioni

You may also like