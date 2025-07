La Juventus accelera per Jadon Sancho, talento inglese del Manchester United, in una trattativa che sta catalizzando l’attenzione dei tifosi bianconeri. Il club torinese vede nell’esterno offensivo un rinforzo ideale per l’attacco di Tudor. Sancho, dopo una stagione altalenante, cerca un ambiente nuovo per rilanciarsi. La sua apertura al trasferimento

Continua a leggere su ultimejuve.it