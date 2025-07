La Juventus sta intensificando gli sforzi per rinforzare la propria linea difensiva, con Leonardo Balerdi come principale obiettivo. Il difensore argentino, classe 1999, è il capitano dell’Olympique Marsiglia e un pupillo di Igor Tudor , tecnico bianconero che lo ha allenato nella stagione 2022/23. Tudor vede in lui il profilo ideale

You may also like