Giovedì 26 giugno si concluderà il girone E del Mondiale per Club. L’Inter affronterà il River Plate di Mastantuono mentre il Monterrey di Sergio Ramos se la vedrà con i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. A 90′ minuti dal termine del girone vediamo tutte le combinazioni possibili per accertare la qualificazione

