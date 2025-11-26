Serie A, Parma-Udinese: i ducali ospitano i friulani

La squadra di Runjaic fa visita a quella di Cuesta allo Stadio Tardini di Parma nel pomeriggio di sabato 29 novembre, gara valida per la 13^ giornata di Serie A

Dopo le coppe europee che si stanno disputando questa settimana, nel weekend ritornerà la Serie A come al solito con tutte e 20 le sue squadre che si daranno battaglia con l’obiettivo di ottenere i 3 punti. La 13^ giornata del massimo campionato italiano avrà inizio la sera di venerdì 28 novembre.

Nel pomeriggio di sabato 29 novembre 2025 scenderanno in campo invece Parma e Udinese, che si affronteranno allo Stadio Ennio Tardini a partire dalle ore 15.00. I ducali di mister Cuesta ospiteranno dunque i friulani di mister Runjaic. Visita questo sito se desideri conoscere più nel dettaglio alcune statistiche su questa partita e i precedenti più interessanti.

Serie A, Parma-Udinese: come arrivano le due squadre

Il Parma viene dalla pesantissima vittoria ottenuta a Verona contro l’Hellas per 1-2 la scorsa domenica. La squadra di Cuesta sta quindi facendo tutto sommato un buon campionato, dato che nelle prime 12 partite ha racimolato 11 punti ed ora si trova al 15^ posto in classifica a pari merito con il Cagliari e sopra di una lunghezza su Pisa e Lecce. Al momento la zona retrocessione dista 3 punti dai gialloblu. L’obiettivo del Parma per questa stagione è dunque chiaramente quello di rimanere in Serie A.

Discorso simile per l’Udinese, che però dall’anno scorso ha alzato leggermente la propria asticella. La squadra di Runjaic sta regalando prestazioni importanti e si sta togliendo delle belle soddisfazioni, anche se lo scorso weekend è caduta malamente in casa contro il Bologna per 0-3. L’ultima vittoria dei bianconeri è l’1-0 casalingo contro l’Atalanta di inizio novembre. L’Udinese conta fin qui 15 punti e si trova al 10^ posto in classifica, a -2 dal Sassuolo e a +1 sulla Cremonese. L’obiettivo dei friulani sarebbe quello di chiudere la stagione almeno a metà classifica.

Serie A, Parma-Udinese: precedenti e statistiche

Parma e Udinese si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 81 volte: 28 vittorie dei ducali, 19 pareggi e 34 successi dei friulani. Considerando però solo le partite disputate al Tardini, il bilancio si ribalta: 22 trionfi a 9 in favore dei padroni di casa, con 9 pareggi.

Nella passata stagione ha vinto l’Udinese in entrambi i casi: 2-3 a Parma all’andata nel settembre del 2024 e 1-0 al ritorno alla Dacia Arena nel marzo del 2025. L’ultima vittoria del Parma risale al 2-0 arrivato nel gennaio del 2020. I friulani infatti arrivano da 3 vittorie e 1 pareggio.