Come annunciato dalla Lega Serie A nella giornata di ieri, venerdì 23 maggio si deciderà il campionato. Le due sfide decisive saranno Napoli-Cagliari e Como-Inter. In vista dell’ultimo impegno di campionato, i nerazzurri contano di avere a disposizione il proprio capitano . Lautaro Martinez nella giornata di ieri si è allenato

You may also like