L’approdo di Cristian Chivu in nerazzurro si configura con un cambio nel destino di numerosi calciatori dell’Inter. In particolare, stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport , il nuovo allenatore potrebbe fare scelte diverse riguardo al futuro di tre giovani interisti : Valentin Carboni e i fratelli Esposito . Oggi, l’Inter

You may also like