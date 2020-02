Roma, 13 feb – Una scena commovente, per certi versi struggente, che fotografa l’amore di un padre per la figlia disabile. Un gesto nobile, ma che il genitore non avrebbe dovuto compiere se l’ascensore della Metropolitana di Torino fosse stato regolarmente in funzione. Invece, alla stazione Vinzaglio, un guasto non segnalato ha creato un disservizio che inevitabilmente mette in seria difficoltà le persone disabili. Così il papà è stato costretto a mollare la carrozzina, portando la figlia in braccio sulle scale mobili.

I disservizi della metro di Torino

E dire che non è la prima volta che si verificano disagi di vario tipo. Come segnalato da il Corriere della Sera, nella metro del capoluogo piemontese su 45 scale d’accesso alle stazioni, addirittura 11 sono inutilizzabili. E se gli ascensori sono attivi, a parte appunto quello di Vinzaglio, per limiti di capienza possono trasportare un numero davvero irrisorio di persone. Di conseguenza spesso l’attesa dura diversi minuti, in particolare nelle ore di punta.

Il consigliere comunale Silvio Magliano, che ha denunciato il guasto odierno, ha annunciato la presentazione di una richiesta di comunicazioni urgenti su questo tema. “Evidentemente – ha dichiarato Magliano – è questa l’attenzione che la giunta Appendino dimostra di avere per le persone con disabilità”. Chiedendo “in che tempi pensiamo di ripristinare il normale funzionamento dell’ascensore?”, e “perché il guasto non è stato segnalato all’utenza?”.

Alessandro Della Guglia