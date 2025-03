Comitato 10 febbraio, un Osservatorio per documentare i vandalismi

“Ogni anno, i n prossimità del Giorno del Ricordo , dobbiamo fare l’elenco degli atti vandalici ai danni di monumenti, cippi e targhe che ricordano i Martiri delle foibe e gli Esuli dal confine orientale d’Italia – prosegue il Comitato 10 febbraio – sono gesti ignobili che spesso non escono dalle cronache locali, quasi fossero fastidiosi incidenti di percorso. Fatti gravissimi ridotti a bravate, a ragazzate, a episodi degni appena di un trafiletto in cronaca”.

Spiega in una nota Silvano Olmi , presidente nazionale del C10F: “Gesti ignobili che si ripetono in varie parti d’Italia. I vandalismi ai danni di targhe e monumenti che ricordano i Martiri delle foibe sono talmente tanti che abbiamo attivato un Osservatorio su un fenomeno odioso”.

Roma, 22 mar – Il Comitato 10 febbraio in seguito all’ennesimo episodio increscioso – ovvero l’imbrattamento a Pisa di due targhe dedicate ai martiri delle Foibe – ha deciso di attivare un Osservatorio per documentare tutti i vandalismi.