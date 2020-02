Roma, 7 feb – “Sto bene, mi sento tranquillo. Al momento non ho nessun disagio particolare“. Questo il messaggio del primo italiano risultato positivo al Coronavirus, rivolto ai connazionali che si trovano attualmente in quarantena alla Cecchignola dopo essere rientrati da Wuhan: l’uomo da ieri è ricoverato all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani.

Anche a distanza i 55 italiani sotto osservazione non mancano di fare arrivare il proprio sostegno al malato. La conferma della notizia, arrivata nella giornata di ieri, aveva inizialmente creato tensione tra gli “osservati speciali” tornati da Wuhan. “Adesso siamo sereni, dopo qualche ora di preoccupazione ora ci sentiamo tranquilli. I medici militari ci hanno spiegato che tutti i nostri tamponi faringei, eseguiti ieri, sono negativi“, hanno affermato. Inoltre, come riporta Il Giornale, hanno specificato di aver “avuto pochi contatti in questi giorni. Prima che fosse trasferito allo Spallanzani, lui si trovava in una stanza singola”.

Nel bollettino medico diffuso dall’Istituto si legge: “Nella giornata di ieri è stato trasferito nel nostro Istituto dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola un cittadino italiano di sesso maschile, risultato già positivo al test di screening per nuovo Coronavirus effettuato dal laboratorio militare diretto dal Col. Dr. Lista. Il risultato è stato confermato dal laboratorio di virologia del nostro Istituto e successivamente dall’ISS come previsto dalle attuali procedure”. Il paziente attualmente è “in buone condizioni generali“: presenta “lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente inizierà in giornata terapia antivirale”.

Sono 44 i pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo Coronavirus fino ad oggi. Di questi, 33 sono risultati negativi. Per loro i medici hanno dato il via libera e firmato le dimissioni. Tuttora i pazienti ricoverati sono 11: tre i casi confermati (compresa la coppia cinese che albergava al palatino), cinque “sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo Coronavirus in attesa di risultato”; infine vi sono tre pazienti “che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici”.

Nel bollettino vengono aggiornate le condizioni di salute della coppia di cinesi risultati positivi al coronavirus: “I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo Coronavirus, sono tuttora nella terapia intensiva del nostro Istituto. Le loro condizioni cliniche sono ancora invariate, con parametri emodinamici stabili. Sono attualmente in trattamento antivirale con il farmaco remdesivir. La prognosi è tuttora riservata”.

Cristina Gauri