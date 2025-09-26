L’addominoplastica è un intervento chirurgico estetico finalizzato a rimodellare l’addome, rimuovendo l’eccesso di pelle e grasso e, in alcuni casi, riposizionando i muscoli addominali. Prima di sottoporsi a questo tipo di procedura, è fondamentale informarsi su cosa aspettarsi prima e dopo l’addominoplastica per vivere l’esperienza in sicurezza e ottenere risultati ottimali.

Prima dell’addominoplastica: preparazione e valutazioni

Il passo iniziale per chi desidera sottoporsi a un’addominoplastica a Roma è una valutazione completa con un chirurgo qualificato. Durante la prima consulenza, il medico analizzerà lo stato di salute generale, discuterà degli obiettivi estetici e suggerirà la tipologia di intervento più adatta: mini-addominoplastica, lipoaddominoplastica o addominoplastica completa.

Alcune raccomandazioni prima dell’intervento includono:

Sospendere farmaci che possono aumentare il rischio di sanguinamento.

Smettere di fumare almeno due settimane prima dell’operazione.

Seguire una dieta equilibrata e idratarsi adeguatamente.

Programmare tempi di riposo e assistenza a casa per le prime settimane post-operatorie.

Questa fase è fondamentale per ridurre rischi e complicazioni e garantire una guarigione più rapida.

Durante l’intervento

L’addominoplastica viene eseguita in anestesia generale e dura generalmente dalle 2 alle 5 ore, a seconda dell’entità dell’intervento. Il chirurgo realizza un’incisione lungo la zona inferiore dell’addome, rimuove l’eccesso di pelle e grasso e, se necessario, rinforza i muscoli addominali.

Le tecniche moderne, come la lipoaddominoplastica o l’uso di strumenti avanzati come Renuvion Jplasma, permettono risultati più naturali e un recupero più rapido.

Dopo l’addominoplastica: cura e recupero

Il post-operatorio richiede attenzione e rispetto delle indicazioni mediche. Tra le principali accortezze:

Indossare una fascia compressiva per supportare la guarigione e ridurre gonfiore.

Evitare sforzi fisici intensi per almeno 4-6 settimane.

Seguire una dieta leggera e idratante per favorire la cicatrizzazione.

Partecipare a controlli periodici con il chirurgo per monitorare il recupero.

Il gonfiore e i lividi sono comuni nelle prime settimane, mentre i risultati definitivi diventano visibili dopo circa 2-3 mesi.

Benefici dell’addominoplastica

Scegliere un’addominoplastica eseguita da un chirurgo esperto significa ottenere un addome più piatto e tonico, migliorando la silhouette e la fiducia in sé stessi. Inoltre, l’intervento può avere benefici anche per la postura e la stabilità del core, grazie al rafforzamento dei muscoli addominali.