Roma, 16 mar – Il Cts ha «esaurito la sua ragione d’essere» e non serve più: lo dice l’ex coordinatore del Comitato stesso, Agostino Miozzo. «Ex» perché il medico, dopo aver ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni, ha deciso di lavorare con il ministro della Pubblica istruzione Patrizio Bianchi. Obbiettivo: rilanciare la scuola azzerata da una Dad che in questi giorni sta coinvolgendo 8 studenti su 10 su tutto il territorio nazionale. Un ostetrico e ginecologo consulente del Miur, cosa mai potrà andare storto?

Miozzo: “Il Cts non serve più”

Sul fatto che il Cts non serve a nulla, gli italiani potranno sicuramente concordare con Miozzo. E’ sul motivo che le strade divergono: perché il chirurgo, intervistato da Repubblica, sostiene che il Comitato nell’ultimo anno ha lavorato talmente bene da aver esaurito la propria funzione. «Ha lavorato bene, con coraggio, per tredici mesi. Possiamo anche dire che tra vuoti istituzionali e risposte da sperimentare ha contribuito a salvare questo Paese, ma adesso non serve più», dice l’ex coordinatore. Ma se il suo operato è stato impeccabile, a che cosa sono servite le misure di contenimento consigliate agli esecutivi in carica se, a marzo 2021, ci troviamo nello stesso punto di prima?

Anche Nature aveva stroncato il Cts

Di diverso parere, ricordiamo, è stata la rivista Nature. In un dettagliatissimo articolo, pubblicato pochi giorni fa, la pubblicazione demolisce minuziosamente l’operato e la composizione del Cts. Una stroncatura su tutta la linea, che arriva da una rivista non propriamente seguita da negazionisti e novax: eppure si va dalle accuse di poca competenza («il Cts non ha nemmeno un virologo») agli scivoloni su «documenti secretati per lungo tempo, la mancanza di tamponi nel Paese, fino alla confusione su cosa dovessero fare le persone asintomatiche», per citarne alcuni. Fino alla lacuna più clamorosa, cioè la pressoché totale mancanza di considerazione per gli eccellenti centri di ricerca italiani.

Miozzo (Cts) declina ogni responsabilità