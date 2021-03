Palermo, 16 mar – “Se stiamo in silenzio moriamo ogni giorno“. Fa un appello alla categoria dei ristoratori siciliani, e a tutti i lavoratori del settore, lo chef Natale Giunta che domani, mercoledì 17 marzo ha indetto una manifestazione di protesta, autorizzata, davanti al Teatro Massimo di Palermo dalle 10 alle 14. “Portiamo in piazza le nostre divise e gli strumenti da lavoro che sono il nostro pane quotidiano, finché le abbiamo ancora, e che ci vogliono togliere”, scrive Giunta in una nota inviata alla stampa.

La chiamata a raccolta dello chef Natale Giunta

“Nonostante la Sicilia, con i suoi ultimi dati, potrebbe benissimo stare in zona bianca ci vediamo costretti, per il secondo anno consecutivo a rimanere chiusi per le festività pasquali, dopo quelle di Natale”. Lo chef palermitano, che nel capoluogo siciliano ha un’importante attività di ristorazione e organizza eventi e matrimoni, salì alle cronache nazionali nel 2013 per aver detto di no al racket delle estorsioni. La sua denuncia portò poi all’individuazione, all’arresto e alla condanna di due soggetti. Oggi Natale Giunta, il “Maestro dei fornelli” di una nota trasmissione di cucina sulla tv di Stato, ingaggia un’altra battaglia e questa volta contro i provvedimenti anti Covid da lui definiti, soprattutto per la Sicilia, iniqui.

“Tutte le categorie che soffrono per questa nuova decisione, che ci uccide, sono invitate a far sentire la propria voce e a metterci la faccia come sto facendo io! Mi rivolgo ai colleghi ristoratori ma anche gli artisti, ai lavoratori dei server, delle luci, dei negozi di abbigliamento da cerimonia, di confetti e tanti altri. La politica continua ad infierire su di noi e ci costringe a mandare a casa migliaia di dipendenti e lavoratori a quattro euro al giorno di cassa integrazione. Ci costringono a fallire perché questa nuova chiusura potrebbe essere la goccia che decreterà la nostra fine lavorativa”. Chef Natale Giunta chiama la Sicilia a raccolta, chi risponderà?

Emanuela Volcan