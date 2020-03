Roma, 12 mar – Quattro giorni fa, poco prima che l’Italia intera fosse dichiarata dal governo “zona protetta” a causa del coronavirus, abbiamo spiegato su questo giornale cos’è Defender Europe 20. Il web, si sa, pullula di notizie false, teorie del complotto e allarmismi spesso sconsiderati rilanciati in pompa magna sui social network. La tendenza alla disinformazione che distorce la realtà dei fatti rischia di generare inutili strepiti, ma sovente anche i grandi media prendono cantonate. Altrettanto spesso gli stessi media evitano di affrontare argomenti spinosi e questo non fa altro che insinuare sospetti, a volte obiettivamente immotivati. Quattro giorni dopo il nostro articolo poco è cambiato in questo senso, perché soprattutto sui social continuano a imperversare fake news.

I soldati americani saranno meno di 20mila

Viceversa qualcosa è mutato nella realtà dei fatti, perché l’esercitazione a guida americana di cui tanto si parla è stata ridimensionata. Il Comando europeo degli Stati Uniti (Eucom), ovvero uno degli undici comandi unificati di combattimento dell’esercito statunitense, ha infatti annunciato che il numero di soldati a stelle e strisce impiegati per le attività di Defender Europe verrà ridotto. Il comunicato dell’Eucom è stato immediatamente condiviso da U.S. Army Europe. “Dopo un’attenta revisione delle attività in corso nell’esercitazione Defender Europe 20 e alla luce dell’epidemia causata dal coronavirus, modificheremo l’esercitazione riducendo il numero dei partecipanti statunitensi. Le attività associate all’esercizio verranno adattate di conseguenza e lavoreremo a stretto contatto con alleati e partner per raggiungere i nostri obiettivi”, si legge nella nota. “La protezione della salute della nostra forza, e quella dei nostri alleati e partner, è una delle principali preoccupazioni. Prendiamo sul serio l’epidemia di Coronavirus e siamo fiduciosi che, prendendo questa importante decisione, continueremo a fare la nostra parte per prevenire l’ulteriore diffusione del virus, massimizzando al contempo i nostri sforzi per far progredire le nostre alleanze e partnership e migliorando la nostra prontezza globale per affrontare qualsiasi crisi o contingenza”, scrive ancora Eucom.

L’Italia non parteciperà a Defender Europe

I soldati americani spediti in Europa per svolgere l’esercitazione tanto chiacchierata saranno dunque meno di 20mila? Sembrerebbe di sì, ma la cifra esatta non è stata comunicata. Le novità però non finiscono qui. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha infatti annunciato al contempo che l’esercito italiano non parteciperà alle attività di Defender Europe. “Gli uomini e le donne della Difesa sono in campo senza sosta per fronteggiare, in questo delicato momento, l’emergenza sanitaria e per garantire l’attuazione delle importanti delibere decise dal Governo”, ha dichiarato Guerini. “Per questo ho valutato, congiuntamente con lo Stato Maggiore della Difesa e informando il Comando Nato, di non confermare il nostro contributo all’esercitazione Defender 2020. Pur sostenendo il valore strategico dell’esercitazione, ho ritenuto opportuno mantenere massimo l’apporto delle Forze Armate in questa situazione”. Dunque i soldati italiani verranno non parteciperanno all’esercitazione congiunta semplicemente perché sono impiegati nelle operazioni volte a frenare il coronavirus.

L’altra esercitazione annullata

Oltre Dedender Europe però, avrebbe dovuto svolgersi un’altra esercitazione militare a guida americana, che l’esercito Usa ha deciso di annullare. Si tratta di Exercecise Cold Response 20, che come riferito ieri dalla Cnn è stata cancellata su decisione del capo del quartiere generale congiunto norvegese, Rune Jakobsen. “Terminando l’esercizio ora, eviteremo anche inutili oneri per il sistema sanitario civile, ad esempio con malattie tra soldati, incidenti o test corona tra il personale”, ha dichiarato Jakobsen. L’esercitazione prevedeva la partecipazione di oltre 15mila militari e avrebbe dovuto svolgersi al circolo polare artico. Le nazioni coinvolte erano Belgio, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Svezia, Regno Unito e Usa. Come potrete facilmente notare a questa esercitazione non avrebbe in ogni caso partecipato l’Italia, almeno stando a quanto abbiamo appurato. Al contrario tra i partecipanti figurava la Francia, che invece non prende parte a Defender Europe.

Quanti sono i soldati Usa in Europa?

A proposito di quest’ultima occorrono però altre precisazioni. Come abbiamo sottolineato nel nostro pezzo di quattro giorni fa, in totale l’esercitazione dovrebbe coinvolgere 37mila unità, per lo più soldati statunitensi. Si parlava di 20mila militari Usa, ma come sopra specificato saranno meno (quanti in meno non si sa) visto il ridimensionamento annunciato. I più sono però eccessivamente distratti da questi numeri legati a Defender Europe. Perché in realtà in Europa sono stabilmente stanziati da molti anni più di 66mila soldati americani, dislocati in diverse basi. Le principali nazioni che li ospitano sono la Germania, con più di 35mila militari Usa in 194 strutture, e l’Italia: 13mila militari statunitensi collocati in una decina di basi.

Non subiamo “l’invasione” a causa del coronavirus, semplicemente abbiamo perso l’ultimo conflitto mondiale. Quindi siamo controllati, usati, bloccati dalla longa manus di Washington. Le nuove esercitazioni, per quanto enormi in termini numerici e di capillarità, servono agli Stati Uniti unicamente per testare la potenzialità degli eserciti europei e l’efficacia delle infrastrutture qualora si dovesse verificare una guerra. L’ipotetica minaccia, secondo gli Usa, è sempre la stessa: la Russia. Quindi mettono alla prova i nostri porti, le nostre ferrovie, le nostre strade. Si preparano, e ci preparano a stare con loro. Perché nessun governo europeo sarebbe disposto a stare contro di loro.

Eugenio Palazzini