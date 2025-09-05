Diagnosi certificata ADHD: perché è fondamentale

Ottenere una diagnosi certificata ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) è un passo fondamentale per bambini, adolescenti e adulti che presentano difficoltà di attenzione, impulsività o iperattività. Una valutazione professionale non solo permette di comprendere meglio i sintomi, ma è anche indispensabile per accedere a percorsi di trattamento mirati e a supporti scolastici o lavorativi.

Che cos’è l’ADHD e come riconoscerlo

L’ADHD è un disturbo del neurosviluppo che si manifesta in età infantile e può persistere nell’età adulta. I sintomi più comuni includono:

Difficoltà di concentrazione e mantenimento dell’attenzione.

e mantenimento dell’attenzione. Impulsività , con azioni avventate o difficoltà a rispettare le regole.

, con azioni avventate o difficoltà a rispettare le regole. Iperattività, caratterizzata da agitazione costante o bisogno di movimento.

Una diagnosi certificata ADHD consente di distinguere questi comportamenti da altre difficoltà simili, fornendo così un quadro clinico preciso.

Perché richiedere una diagnosi certificata ADHD

Una valutazione accurata e ufficiale da parte di specialisti abilitati è essenziale per:

Accedere a percorsi terapeutici personalizzati .

. Ottenere certificazioni valide per la scuola e l’università, come il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

e l’università, come il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Ricevere supporti adeguati anche in ambito lavorativo.

Avere un punto di partenza chiaro per gestire il disturbo in modo consapevole.

Affidarsi a centri specializzati per la diagnosi certificata ADHD significa avere la certezza di un percorso clinico serio, riconosciuto e mirato al benessere del paziente.

