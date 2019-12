Roma, 19 dic – Mariagiovanna Maglie senza pietà contro Luigi Di Maio. La giornalista ha attaccato duramente il ministro degli Esteri grillino alla notizia del via libera al processo contro Matteo Salvini per abuso di potere sul caso degli immigrati fatti rimanere a bordo della nave Gregoretti. Salvini impedì lo sbarco degli immigrati irregolari a bordo nell’attesa di trovare un accordo Ue sulla ridistribuzione.

Giravolta pentastellata

I fatti risalgono allo scorso luglio e all’epoca il leader del Carroccio era ancora vicepremier, assieme a Di Maio, che non ebbe nulla da ridire contro la decisione del Viminale. I mesi sono passati, il colore dell’esecutivo è virato da gialloverde a giallofucsia, e i grillini fanno l’ennesima giravolta: ora Salvini va processato, senza se e senza ma. Ieri sera, infatti, Luigi Di Maio si è infatti rimangiato la linea 5 Stelle dei porti chiusi all’epoca dell’alleanza con la Lega, e ha annunciato che i suoi voteranno per l’autorizzazione a procedere contro l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il capo politico M5S ha voluto giustificare così il suo voltafaccia: “Il blocco della Gregoretti non fu deciso dal governo, ma dal ministro Salvini. (Sulla Diciotti, ndr) per noi c’era l’interesse pubblico prevalente, ma sulla Gregoretti non c’era e non c’è. Soprattutto fu un’azione del singolo ministro, tanto che poi li fece sbarcare perché la ridistribuzione funzionava. Noi voteremo contro l’interesse pubblico prevalente”. Ai microfoni di Porta a Porta, Di Maio poi aggiunge: “Auguro a Matteo Salvini di dimostrare la sua innocenza, come lo auguro a tutti”.

L’attacco della Maglie

La Maglie non ci ha più visto. Già recentemente aveva attaccato il leader pentastellato riguardo al voto sul Mes in Aula, twittando “Si butta avanti chiedendo il solito soccorso ai magistrati, e strilla al mercato delle vacche, Luigi Di Maio, per nascondere che il traditore è lui, che il Mes lo voleva abolire e ora lo ha sottoscritto svendendo gli italiani a Bruxelles”. Appresa la notizia, ieri sera ha twittato criticando aspramente il giro a 180° del ministro degli Esteri: “Come non si sputa in un occhio quest’uomo senza onore – si chiede, schietta come al solito – come regge la sua vista nello specchio?”.

Sotto accusa di nuovo @matteosalvinimi ministro,ora per il blocco della nave Gregoretti. @luigidimaio: "Voteremo autorizzazione a procedere."Come non si sputa in un occhio quest'uomo senza onore,come regge la sua vista nello specchio? #gigginovergogna — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 18, 2019

Cristina Gauri