Roma, 4 ago – A quanto si apprende dal blog del giornalista Ugo Maria Tassinari, è morto Achille Lollo, ex militante di Potere Operaio ed ex terrorista condannato per il famigerato rogo di Primavalle. La notizia è stata divulgata da un altro protagonista della sinistra extraparlamentare degli anni Settanta, Dario Mariani: «Apprendo della morte di Antonio Pennacchi e di Achille Lollo. […] Lollo, che ho incrociato da giovanissimo nelle strade di Primavalle, è stato personaggio che non ho mai particolarmente amato, anche da prima ed anche indipendentemente dalla tragica ed orrida vicenda in cui è stato coinvolto nel 1973», ha scritto su Facebook l’ex militante di Lotta Continua.

La strage e la latitanza

Nel rogo di Primavalle furono assassinati Virgilio e Stefano Mattei (22 e 8 anni di età), figli di Mario Mattei, segretario locale del Movimento sociale italiano, e per questo preso di mira dai terroristi rossi. Aiutati da Franca Rame, moglie di Dario Fo, grazie al «soccorso rosso», i responsabili della strage iniziarono la loro latitanza. Achille Lollo riparò in Brasile, dopo aver fatto tappa in Svezia e in Angola. Fece ritorno in Italia nel 2011, dove era stato condannato a 18 anni di reclusione per incendio doloso, duplice omicidio colposo, uso di esplosivo e materiale incendiario, ma con pena prescritta nel 2005.

La seconda vita di Achille Lollo

Recatosi in procura come persona informata sui fatti di Primavalle, Achille Lollo confermò la sua versione: l’azione terroristica fu realizzata da sei persone, e cioè lui, Marino Clavo, Manlio Grillo, Paolo Gaeta, Elisabetta Lecco e Diana Perrone. Giornalista, Lollo ha continuato per anni a scrivere per testate della sinistra antagonista, ma anche per l’Antidiplomatico, giornale online vicino al M5S. Proprio la vicinanza di Lollo ai pentastellati fu al centro di aspre polemiche nel 2016.

Elena Sempione