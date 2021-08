Roma, 4 ago — In cambio di soldi una madre di Termini Imerese avrebbe fatto prostituire il figlio, un bambino, con un prete di Perugia. I contatti tra il sacerdote e il minore sarebbero avvenuti esclusivamente tramite videochiamata. Per il prete si sono aperte le porte del carcere mentre la madre del bambino si trova attualmente agli arresti domiciliari.

Il prete pagava il sesso virtuale con le offerte

Orrore nell’orrore, per pagare le prestazioni online del bambino, il prete avrebbe utilizzato anche le offerte in denaro dei fedeli della parrocchia da lui amministrata, Dall’ordinanza di custodia cautelare diffusa da AdnKronos emergono particolari agghiaccianti. «Nonostante il minore non si senta bene e prospetti il bisogno di avere dei medicinali», si legge nelle carte «il parroco dimostra noncuranza dello stato psico-fisico del minore, e lo induce ad effettuare ugualmente la videochiamata. Significativo il riferimento ai soldi da parte del parroco: “Anche a tuo cognato ieri glieli avrei voluti mandare ma non ho potuto non che non ho voluto.. non ce li avevo e non ce li ho.. se arriva qualche cosa magari vedo cosa posso fare ma sinceramente non ce l’ho».

Le intercettazioni