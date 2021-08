Roma, 4 ago – Non tutti i pensionati si limitano a giocare a leggere, giocare a carte e raccontare storie ai nipotini. In Germania un 84enne, ad esempio, custodiva un arsenale bellico nella sua proprietà. In giardino aveva addirittura un carro armato della seconda guerra mondiale – che di tanto in tanto utilizzava come spazzaneve –, oltre ad armi ed equipaggiamenti militari nazisti. Alcune di queste armi secondo i giudici potrebbero essere ancora utilizzate. In Germania la detenzione di armi da guerra oltretutto è severamente regolamentata dal War Weapons Control Act, vincolante per tutti i cittadini e le aziende tedesche.

Un carro armato in giardino: 14 mesi a pensionato tedesco

Il pensionato – come riportato dalla Bbc – è stato condannato così a 14 mesi di carcere con la condizionale, nonché al pagamento di una multa di 250mila euro per possesso di armi risalenti al secondo conflitto mondiale.

L’intero arsenale bellico era custodito dal tedesco 84enne nella sua abitazione di Heikendorf, nel nord della Germania, ed è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine nel 2015. La polizia di Berlino in precedenza aveva già perquisito la casa dell’anziano, alla ricerca di opere d’arte che le autorità ritenevano rubate dai nazisti.

Il mezzo militare utilizzato come spazzaneve

Per rimuovere il carro armato, che stando a quanto riferito dai vicini il pensionato utilizzava per togliere la neve dal vialetto di casa, è stato chiamato addirittura l’esercito. Pare siano stati impiegati 20 soldati che dopo nove ore sono riusciti a spostare il carro armato Panther. Adesso i giudici hanno ordinato al pensionato di vendere oppure donare il carro armato e le armi (tra cui un cannone antiaereo) a un museo o un collezionista. Ha tempo due anni per farlo. Secondo l’avvocato dell’84enne, un museo statunitense è interessato all’acquisto del carro armato Panther.

Alessandro Della Guglia