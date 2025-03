“Né Washington né Mosca, Europa Potenza”, striscioni in tutta Italia per il risveglio europeo

Roma, 25 mar – Qualche giorno fa CasaPound aveva lanciato l’appello: “Né Washington né Mosca, Europa Potenza”. Un modo per rilanciare l’idea di un’Europa padrona del proprio destino, capace di riappropriarsi della propria identità e tornare ad essere protagonista, fuori dalla gabbia del globalismo o dalle logiche contrapposte di Stati Uniti e Russia. È in questo solco che si inserisce anche l’azione di ieri sera, con numerosi striscioni affissi in tutta Italia.

“Né Washington né Mosca, Europa Potenza”, striscioni in tutta Italia

“Da Bolzano alla Sicilia, in tutta Italia sono stati affissi striscioni con la scritta ‘Né Washington né Mosca, Europa Potenza’, un messaggio che ribadisce la necessità di un’Europa indipendente, capace di svincolarsi dal rinnovato duopolio russo-americano e di affermarsi come potenza autonoma nello scenario internazionale”, così – con una nota – CasaPound descrive l’azione di ieri e ne spiega le ragioni.

“La guerra in Ucraina” – continua il comunicato – “ha reso evidente come il continente europeo sia ostaggio di logiche geopolitiche che non rispecchiano i suoi reali interessi. Washington e Mosca, pur con strategie differenti, stanno operando per marginalizzare l’Europa, impedendole di esprimere una propria visione strategica”. L’attuale scenario internazionale dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, come l’Europa debba ritrovare sé stessa o finirà semplicemente per essere terra di conquista, incapace di ergere una barriera contro gli interessi stranieri.

CasaPound: “Restare spettatori passivi o costruire un’Europa forte”

“Questo momento storico” – prosegue la nota di CasaPound – “impone una scelta: restare spettatori passivi o costruire un’Europa forte, dotata degli strumenti necessari per affermarsi. L’Europa, oggi vincolata da burocrazia e ideologie dell’Ue, deve riscoprire identità e sovranità per tornare a essere una potenza globale”. Non ci sono vie di mezzo, o l’Europa (e con lei l’Italia) torna ad essere protagonista della storia, o è destinata a scomparire. Ma per fare ciò bisogna superare in avanti le logiche di Bruxelles.

“L’azione” – conclude il comunicato – “ha lanciato un messaggio chiaro: l’Europa deve abbandonare ogni sudditanza e tornare a essere una potenza rispettata e influente”.

La Redazione