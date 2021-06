Roma, 4 giu – Distrutto dalle fiamme in pieno centro, a Roma. E’ quanto accaduto a un bus Atac, della linea 2. “Prima il guasto, poi il fumo dalla parte posteriore, le fiamme e la coltre di fumo che da grigia diventa man mano una nube nera”, scrive Roma Today riportando la notizia. L’incendio è scoppiato intorno alle 10, ma le cause sono ancora da appurare. Il bus Atac è stato avvolto dalle fiamme all’altezza del palazzo della Marina del ministeo della Difesa, tra lungotevere delle Navi e via Flaminia, esattamente tra via Domenico Alberto Azuni e via Gaetano Filangieri. E non è la prima volta che a Roma, in pieno centro, va in fiamme un autobus.

Roma, bus in fiamme: “Ecco la nuova flotta Atac presentata dalla Raggi”

Stando a quanto appreso dai media locali, fortunatamente non vi sarebbero feriti. E questa oltre ad essere ovviamente un’ottima notizia, a giudicare dalle immagini è pure un mezzo miracolo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuta anche la polizia locale di Roma Capitale. In questo momento la strada in cui è avvenuto l’incendio è chiusa al traffico.

“Mentre Raggi continua a presentare in pompa magna la nuova flotta di Atac, ecco cosa succede realmente nel trasporto pubblico romano. Ennesimo bus in fiamme. È il momento di cambiare Roma”, commenta via Twitter il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.

Atac: “Il bus era in servizio da 17 anni”

In un’apposita nota Atac spiega la sua versione di quanto accaduto: “Per ragioni da accertare, mentre viaggiava all’altezza di via Azuni si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sostitutivo della linea 2. L’autista ha provato a spegnere le fiamme e poi ha allertato i vigili del fuoco. Non ci sono stati problemi per le persone. La vettura era in servizio da 17 anni“.

