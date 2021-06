Washington, 4 giu – Se qualcuno non lo sapesse, Google ha al suo interno una divisione che si occupa della diversity, ossia dei diritti delle minoranze etniche, religiose, sessuali e così via. All’apice di questo settore delicatissimo c’era fino a poche ore fa Kamau Bobb. Che avrà anche il «pregio» di essere afroamericano e amante della «diversità», ma ha il difetto di non amare particolarmente lo Stato d’Israele. E chi non ha a cuore Israele, si sa, viene prontamente accusato di antisemitismo. Però, appunto, chi è antisemita non può lavorare in Google. Tant’è che Bobb è stato licenziato in tronco dal colosso di Mountain View.

Google antisemita?

Galeotto fu un post pubblicato da Bobb sul blog nel 2007. Il pezzo si intitolava Se io fossi un ebreo, e affrontava la spinosissima questione del conflitto israelo-palestinese. Ecco i passaggi incriminati che sono costati al capo della diversity di Google l’appellativo di antisemita: «Se io fossi un ebreo, sarei preoccupato del mio appetito insaziabile per la guerra e per l’omicidio a difesa di me stesso». E ancora: «L’autodifesa è senza dubbio un istinto, ma io avrei paura della mia crescente insensibilità verso la sofferenza degli altri», ha scritto Bobb in un impeto filo-palestinese.

Diversità sì, ma non d’opinione

C’è un problema: Michael Dickinson, capo dell’organizzazione pro-Israele Stand With Us, ha ripescato dai meandri del Web questo vecchio post (che ora è stato rimosso), scatenando un vespaio di polemiche. «Paragoni rivoltanti e antisemiti tra le azioni dei nazisti e quelle dell’unico paese ebraico al mondo», ha tuonato Dickinson, a cui si sono aggiunte le rimostranze del Simon Wiesenthal Center e di altre associazioni ebraiche. Naturalmente, Google non aveva alcuna intenzione di passare per antisemita, e quindi ha prontamente licenziato Bobb: «Condanniamo inequivocabilmente gli scritti passati di un membro del nostro team che stanno causando profonda offesa e dolore ai membri della nostra comunità ebraica», ha dichiarato un portavoce di Google alla Bbc. «Questi scritti sono indiscutibilmente dolorosi. L’autore lo riconosce e si è scusato. Non farà più parte della nostra squadra per la diversity». Insomma, in Silicon Valley la «diversità» va bene, basta che non sia quella di opinione.

Elena Sempione