Roma, 24 mar – Uno «sciopero» in cui si lavora, per incrociare sì le braccia, ma contro il Dl: i ristoratori non ce la fanno più. Economicamente e psicologicamente stremati dichiarano guerra alle chiusure anti Covid: da martedì 6 aprile «i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno a pranzo e a cena». Indipendentemente dal tipo di restrizioni in vigore.

Ristoratori senza prospettive

«Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza». Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento imprese ospitalità. «Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola» zoppicano lungo la scia delle chiusure-riaperture-chiusure. «In contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazione, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla». I ristoratori, attacca esasperato Bianchini, «non sono più padroni del presente e del futuro e di quello delle loro famiglie. Con l’ultimo decreto Sostegno è stata prevista una elemosina, fra l’altro in arrivo dopo il 10 aprile».

Lo Stato assiste con indifferenza

E se il comparto della ristorazione è fermo, non si ferma lo stillicidio dei fallimenti, degli «sfratti esecutivi» e delle convocazioni in tribunale. «Il Paese, come conseguenza delle decisioni scellerate della politica, sta perdendo, una dopo l’altra, aziende importanti che complessivamente creavano il 30 per cento del Pil», continua. A questo si aggiunge una colpevole e irresponsabile indifferenza dello Stato verso il «collasso dei prodotti Made in Italy e del settore della distribuzione, esposto finanziariamente con gli istituti bancari proprio a causa dei blocchi al comparto Horeca e dei conseguenti crediti deteriorati», ha spiegato Paolo Bianchini.