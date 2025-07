Smaltimento rifiuti elettronici: guida completa per privati e aziende

Lo smaltimento dei rifiuti elettronici non è solo un obbligo di legge, ma anche una scelta responsabile. Questi rifiuti contengono componenti pericolosi (piombo, mercurio, cadmio) che, se non trattati adeguatamente, possono contaminare il suolo e le falde acquifere.

Il smaltimento dei rifiuti elettronici è diventato un tema centrale nella gestione dei rifiuti urbani e industriali. Con l’aumento costante di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è fondamentale sapere come smaltirli correttamente per ridurre l’impatto ambientale e rispettare la normativa vigente.