Padova, 24 mag — Niente Bella Ciao intonata sul sagrato del Duomo di Padova: «Qui, no. Né rosso né nero, qui». E’ l’ordine perentorio di don Gianandrea Di Donna, 55 anni, che sabato scorso ha interrotto l’esibizione di un gruppo musicale mentre suonava il divisivo inno partigiano al termine di un concerto tenutosi davanti alla cattedrale cittadina. Lo riporta il Corriere del Veneto.

Suonano Bella Ciao, il prete li ferma

Di Donna, direttore dell’Ufficio diocesano per la liturgia e collaboratore della stessa parrocchia del Duomo, ha posto il veto all’esibizione di una band di ragazzi scritturata dal Comune. Ingaggiati per animare la zona d’ombra della chiesa, spesso ostaggio di spacciatori e di degrado, i ragazzi stavano per terminare il concerto sulle note di Bella Ciao, per la gioia di molti dei presenti. Ma a quel punto il sacerdote si è fatto largo tra la folla e con gesti e parole assai eloquenti ha rotto le uova nel paniere ai partigiani 2.0. «Qui, no. Né rosso né nero, qui». Niente politica davanti al Duomo. A quel punto De Donna si allontana stizzito, tra qualche fischio e qualche «buu». Il concerto è finito sulle note monche della canzone.

Arriva l’Anpi