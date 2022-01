Roma, 31 gen – Torna l’esame di maturità nella sua quasi normalità e subito gli studenti frignano: “Non si tiene conto del Covid“. Quest’anno dunque ci saranno due scritti all’esame di maturità 2022: secondo quanto si apprende, saranno Italiano e una seconda prova. Gli esami si svolgeranno in presenza. Tornano le prove scritte anche per l’esame di terza media. Lo ha deciso il ministero dell’Istruzione, che ha anche inviatouna informativa ai sindacati di settore. Il ministro Patrizio Bianchi motiva la decisione come un passo significativo verso il ritorno alla cosiddetta normalità. E, aggiungiamo noi, con l’auspicio che non si sfornino altri diplomati spesso impreparati come durante la pandemia.

Esame di maturità: torna lo scritto di Italiano e una seconda prova scritta

L’esame che prenderà il via il 22 giugno 2022 sarà costituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’esame, e da un colloquio. Sono pronte le ordinanze che definiscono l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione. Bianchi le ha inviate oggi al Consiglio superiore della pubblica Istruzione (Cspi), per il previsto parere. Le ordinanze, informa il ministero, sono anche state illustrate alle organizzazioni sindacali. Le prove scritte si svolgeranno in presenza. Per il solo colloquio, sia nel primo che nel secondo ciclo, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio. Condizione che andrà, comunque, documentata.

Bianchi: “Percorso di progressivo ritorno alla normalità”

“Le scelte di oggi rientrano nel percorso di progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando – spiega Bianchi -. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma già quest’anno, grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza decise dal governo, abbiamo garantito una maggiore continuità della scuola in presenza, fin dal primo giorno”. “Abbiamo tenuto conto, come era giusto fare, degli ultimi due anni vissuti dai nostri ragazzi. Per questo, ad esempio, nel secondo ciclo, affidiamo la seconda prova scritta alle commissioni interne, che conoscono i percorsi personali degli studenti. Dobbiamo rimetterci in cammino verso la normalità e guardare al futuro, lavorare alla scuola che vogliamo costruire insieme”, conclude il ministro.

La rabbia degli studenti: “Non si tiene conto degli ultimi tre anni”

Dal canto loro, gli studenti esprimono rabbia contro la decisione del ministro. “Non si tiene conto degli ultimi tre anni, penalizzati da un esame senza senso. Così non ci stiamo: se il ministero non ci convoca non possiamo evitare di mobilitarci”. E’ la reazione della Rete degli studenti medi. Da mesi infatti le associazioni studentesche chiedevano un esame che fosse “incentrato sulle singolarità dello studente, eliminando gli scritti e inserendo una tesina”.

“Non siamo dei nullafacenti ma…”

“Non siamo dei nullafacenti – precisano gli studenti medi con un pizzico di coda di paglia -, ma abbiamo seri dubbi che il percorso formativo di uno studente si valuti in base a questa proposta di esame di Stato. Vorremmo che ci si concentrasse sul percorso personale di ogni studente, non su capacità acritiche. Gli scritti, specialmente la seconda prova, mettono in difficoltà chi ha vissuto la scuola a singhiozzi come negli ultimi tre anni”, afferma la Rete degli studenti medi in una nota.

Certo è che a rigor di logica le prove scritte dovrebbero essere quelle meno legate alle lezioni in presenza e a una continuità didattica (che presuppone a prescindere una continuità nello studio). C’è il sospetto quindi che gli studenti protestino perché negli ultimi anni hanno diciamo perso dimestichezza con gli esami “vecchia scuola”, è proprio il caso di dire.

Adolfo Spezzaferro